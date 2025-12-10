Al Carcere Borbonico l' ASL di Avellino celebra i 25 anni dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali

L'ASL di Avellino celebra i 25 anni dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali, un patrimonio di storia, cultura e identità locali. Al Carcere Borbonico, si rinnova l'importanza di preservare e promuovere queste eccellenze che rappresentano un elemento fondamentale del territorio e delle sue tradizioni.

Patrimonio di storia, cultura e identità locali, i Prodotti Agroalimentari Tradizionali compiono 25 anni. Presso il Complesso monumentale ex Carcere borbonico di Avellino venerdì 12 dicembre, dalle ore 9:00, si terrà l’evento promosso dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl, sede del CRIPAT, per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Sabato 13 dicembre, ad Avellino negli spazi del Carcere Borbonico, si inaugurerà la collettiva fotografica OLTRE IL MARGINE. Il tema affrontato dai sedici autori invitati è quello della dignità, spesso negata, ignorata, violata, difesa, riconquistata. Mi farebbe pia - facebook.com Vai su Facebook

25 anni di Pat tra cultura, identità e tradizione - Patrimonio di storia, cultura e identità locali, i Prodotti Agroalimentari Tradizionali compiono 25 anni. Come scrive corriereirpinia.it