Al Carcere Borbonico l' ASL di Avellino celebra i 25 anni dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali
L'ASL di Avellino celebra i 25 anni dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali, un patrimonio di storia, cultura e identità locali. Al Carcere Borbonico, si rinnova l'importanza di preservare e promuovere queste eccellenze che rappresentano un elemento fondamentale del territorio e delle sue tradizioni.
Patrimonio di storia, cultura e identità locali, i Prodotti Agroalimentari Tradizionali compiono 25 anni. Presso il Complesso monumentale ex Carcere borbonico di Avellino venerdì 12 dicembre, dalle ore 9:00, si terrà l'evento promosso dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asl, sede del CRIPAT.
Sabato 13 dicembre, ad Avellino negli spazi del Carcere Borbonico, si inaugurerà la collettiva fotografica OLTRE IL MARGINE. Il tema affrontato dai sedici autori invitati è quello della dignità, spesso negata, ignorata, violata, difesa, riconquistata. Mi farebbe pia - facebook.com Vai su Facebook
