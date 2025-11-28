Gli Usa rinforzano le atomiche a Ghedi | l’Italia torna centro della deterrenza nucleare

L’arrivo di un enorme cargo militare statunitense, un Globemaster III, nella base di Ghedi non ha fatto che confermare ciò che molti osservatori intuivano da tempo: la guerra in Ucraina ha riportato indietro l’orologio della storia, avvicinandolo all’epoca in cui l’Europa viveva sotto l’ombra costante del confronto nucleare. E l’Italia, con le basi di Ghedi e Aviano, torna a essere un tassello decisivo della dottrina atlantica. Per decenni le bombe B61 erano rimaste quasi un elemento rimosso nel dibattito pubblico. Erano lì, ma non si vedevano, non si toccavano, non si discutevano. Ora, complice la retorica di Mosca, le incertezze europee e la volontà americana di mantenere un equilibrio strategico nel continente, queste armi rientrano di peso nello scenario. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Gli Usa rinforzano le atomiche a Ghedi: l’Italia torna centro della deterrenza nucleare

