Droni su impianti nucleari | alta tensione nella penisola coreana

Le tensioni tra Corea del Nord e Corea del Sud si intensificano, con accuse di incursioni di droni nordcoreani su impianti sensibili e strategici. Recenti segnalazioni indicano che droni provenienti dal Sud avrebbero violato lo spazio aereo nordcoreano, sorvolando aree critiche e raccogliendo immagini di strutture nucleari e militari. Questa situazione evidenzia le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza nella regione e le complicate dinamiche di sorveglianza e difesa.

Riflettori puntati sulla penisola coreana. La Corea del Nord ha fatto sapere che droni provenienti dalla Corea del Sud Sud avrebbero violato il suo spazio aereo in più occasioni, l'ultima il 4 gennaio, sorvolando aree sensibili e raccogliendo immagini di strutture strategiche, comprese – nella narrazione nordcoreana – installazioni legate al settore nucleare e militare. I media di Pyongyang hanno diffuso le immagini dei presunti resti di un velivolo abbattuto nei pressi di Kaesong, accompagnate da foto aeree che dimostrerebbero l'attività di sorveglianza di Seoul. Il governo guidato da Kim Jong Un parla apertamente di " violazione della sovranità " e accusa il Sud di esacerbare le tensioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

