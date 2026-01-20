Summit di Davos ad alta tensione Ecco il calendario degli interventi dei leader mondiali in attesa dell’atteso discorso di Trump che già spaventa l’Ue

Al via il World Economic Forum di Davos, giunto alla sua 56ª edizione, dedicato allo “spirito del dialogo”. L’evento, in programma fino al 23 gennaio, si svolge in un contesto internazionale caratterizzato da tensioni e incertezze, con interventi di leader mondiali e un atteso discorso di Donald Trump che già preoccupa l’Unione Europea. Un momento di confronto cruciale per analizzare le sfide globali e le dinamiche geopolitiche.

Inizia oggi e subito entra nel vivo il World Economic Forum di Davos. Alla 56esima edizione dell'evento, che ironicamente è ufficialmente dedicata allo "spirito del dialogo" in un mondo in cui vige la regola del più forte, che andrà avanti fino al 23 gennaio, partecipano oltre 3.000 delegati provenienti da 130 Paesi per affrontare le maggiori sfide internazionali. Com'è facilmente intuibile, l'attesa è tutta per Donald Trump che, nel bene o nel male, appare già come il vero protagonista del vertice. Il presidente degli Stati Uniti, impegnato su più fronti — dal ruolo di mediatore sull'Ucraina alle tensioni in ambito Nato, fino al confronto sulla Groenlandia — prenderà la parola domani pomeriggio con un intervento che promette di creare un nuovo terremoto politico in tutta l'Ue.

