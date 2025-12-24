Dal romanzo alla realtà Il vino Polvere di ricordi

Loredana Pasini lo ha messo tra i protagonisti del suo “Arlene Della Morte - Ricordi di polvere“ (Bookabook) e Marcel Zanolari, che nel romanzo fa esattamente ciò che fa nella vita, per prolungare l’esperienza ha voluto creare “ Polvere di ricordi “, un vino che fosse una sorta di estensione della narrazione. Per entrambi, autrice e vigneron, libro e calice, la Sala delle Acque del Bim, che ha patrocinato l’evento, sono stati cornice di una presentazione davvero unica. "Nel libro, il vino rappresenta un’eredità, un gesto tramandato, un legame silenzioso con il passato. Portarlo nella realtà ha significato dare corpo e sapore a una storia già carica di simboli" assicura Loredana, apprezzata stilista prestata alla scrittura (all’attivo ha il giallo “Madame Ophélie e i dodici anemoni“). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

