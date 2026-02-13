Luca Bianchi, ex presidente della Pro Loco di Arcola, torna a riunire i soci e i cittadini in Sala Pentagona, dove si svolge un’assemblea che ha già registrato un entusiasmo palpabile e la voglia di ripartire, dopo che l’associazione era stata ufficialmente sciolta lo scorso dicembre a causa di dissidi interni.

Se qualcuno pensava che la Pro Loco ad Arcola fosse un capitolo chiuso, stava sbagliando. L’associazione, dopo anni di attività, è stata sciolta nel dicembre scorso ma domani (sabato) nella sala Pentagona nel centro storico, alle 10.30, ci sarà una riunione, aperta a tutti, per verificare la volontà di ricostituirla. Se così fosse, sarebbe durata solo due mesi l’inattività della Pro Loco che potrebbe risorgere dalle proprie ceneri come una fenice. L’idea è nell’aria da tempo, fatta propria da un gruppo di arcolani che ha convocato una riunione aperta a tutti coloro che vogliano far parte dell’ associazione, che possono contribuire con idee o anche che semplicemente abbiano piacere di partecipare al confronto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assemblea in Sala Pentagona: "Entusiasmo e voglia di fare. La Pro Loco può rinascere"

Il 15 dicembre, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, si è svolta la presentazione del progetto sul Censimento del patrimonio culturale materiale e immateriale, a cui ha partecipato il Comitato Regionale UNPLI Campania e la Pro Loco di Letino (CE).

È scoppiata una controversia legata al raduno degli Hammerskin, con i consiglieri Pro loco che si sono dimessi in segno di protesta.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Assemblea in Sala Pentagona: Entusiasmo e voglia di fare. La Pro Loco può rinascere.

Anche Winston Churchill aveva un amico speciale: il suo cane Rufus, un bulldog terrier che non si staccava mai da lui. Un giorno importante a Downing Street, durante una riunione molto tesa, Rufus decise di entrare in sala come se fosse a casa sua. Si avvici - facebook.com facebook