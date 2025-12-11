Dal debutto con Abbado al malore alla Scala | chi è Riccardo Chailly il direttore d’orchestra che ha fatto entrare Beethoven nelle classifiche pop

Riccardo Chailly, rinomato direttore d’orchestra, ha vissuto un momento di preoccupazione durante una serata alla Scala di Milano, dove si esibiva con la sua interpretazione di un'opera di Šostakovi?. Con un debutto con Abbado alle spalle e una carriera di successo, Chailly è figura di spicco nel panorama musicale internazionale.

Ieri sera il Teatro alla Scala di Milano ha vissuto un momento di grande apprensione quando Riccardo Chailly, direttore musicale del teatro, ha accusato un malore durante la seconda rappresentazione di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovi?. Lo spettacolo è stato interrotto dopo il secondo atto, con il maestro visibilmente affaticato che è stato assistito dalla guardia medica presente in teatro e successivamente trasportato al Centro Cardiologico Monzino di Milano. Secondo le informazioni diffuse dalla moglie Gabriella in un messaggio ai professori d'orchestra, i valori di Chailly sono buoni e al maestro verrà modificata la terapia.