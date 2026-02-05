Chocoliamo a Napoli nei giorni di San Valentino piazza San Pasquale diventa il il paradiso del cacao

Nei giorni di San Valentino, piazza San Pasquale a Napoli si riempie di profumi di cioccolato. Dal 11 al 15 febbraio, l’intera piazza diventa il punto di riferimento per gli amanti del dolce, con bancarelle, assaggi e tanti eventi dedicati al cacao. È un modo per rendere ancora più speciale questa festa, tra cioccolata calda, dolci artigianali e tanta allegria.

Dal 11 al 15 febbraio, Piazza San Pasquale si trasforma nel regno dei golosi con Chocoliamo, l'evento che rende il San Valentino napoletano ancora più dolce. Cinque giorni dedicati al cioccolato artigianale e alle eccellenze dolciarie italiane, con ingresso gratuito e stand aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera. La manifestazione, organizzata da D2 Eventi in collaborazione con Casartigiani, è patrocinata dalla Prima Municipalità di Napoli e dalla Bcc Napoli. Un appuntamento pensato per tutte le età, che unisce gusto, artigianato, intrattenimento e formazione.

