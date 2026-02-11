Carlo Conti ha annunciato che Pilar Fogliati sarà la co-conduttrice di Sanremo 2026. L’attrice salirà sul palco mercoledì 25 febbraio, affiancando Conti, Laura Pausini, Achille Lauro e Lillo. La conferma arriva direttamente dall’annuncio di Conti durante la serata di Fiorello. La Fogliati si prepara a farsi conoscere anche in questa nuova veste, mentre il Festival si avvicina sempre di più.

L'ultimo Festival di Sanremo di Carlo Conti continua a prendere forma a suon di annunci quotidiani o quasi. Dopo aver svelato la presenza della top model Irina Shayk come co-conduttrice della serata di giovedì 26 febbraio, oggi il direttore artistico e conduttore della kermesse canora ha confermato una voce che circolava da giorni: anche l'attrice Pilar Fogliati salirà sul palco dell'Ariston per co-condurre una puntata di Sanremo 2026. Intervenuto in collegamento telefonico durante la puntata di mercoledì 11 febbraio de La Pennicanza, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Radio 2, Carlo Conti ha annunciato che Pilar Fogliati co-condurrà la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, mercoledì 25 febbraio, insieme allo stesso Conti e a Laura Pausini, conduttori di tutte e cinque le serate della kermesse, e agli altri co-conduttori già annunciati: Achille Lauro e Lillo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sanremo 2026, Pilar Fogliati co-conduttrice. L'annuncio di Carlo Conti da Fiorello

Questa sera a Sanremo Pilar Fogliati salirà sul palco come co-conduttrice della seconda serata.

Carlo Conti ha deciso: Irina Shayk sarà la co-conduttrice di questa edizione di Sanremo.

