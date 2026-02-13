Da Maier a Pantani da Baggio a Brignone | quando il campione rinasce dal dolore

Da Maier a Pantani, da Baggio a Brignone, i campioni italiani che sono riusciti a superare il dolore e tornare a vincere, dimostrando che la forza mentale può fare la differenza anche nelle sfide più dure.

Trecentoquindici giorni dopo il buio, la luce oggi ha il riflesso dell’oro. A volte ritornano. E se lo fanno è per vincere. È stata un’impresa storica quella di Federica Brignone, medaglia d’oro nel SuperG. Trionfo inimmaginabile, coltivato nei giorni del dolore. Campioni che cadono e si rialzano dopo un grave infortunio, a testimoniare che quando sembra finita, non lo è ancora, non per tutti. Apocalisse Niki Lauda è il campione che ha - letteralmente - attraversato il fuoco come un cavaliere dell’Apocalisse (1° agosto 1976, terribile incidente a Nürburgring) e ne era uscito vivo, bruciato nell’anima e sfregiato nel viso ma vivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Questa mattina a Napoli si sono ritrovati due grandi del calcio italiano, Baggio e Vergara, pronti a rivivere i momenti di una carriera ormai alle spalle.

Del Piero e Baggio, due icone della Juventus, condividono ricordi e retroscena della loro esperienza insieme.

