Da Baggio a Vergara quando la storia ricomincia da Napoli

Questa mattina a Napoli si sono ritrovati due grandi del calcio italiano, Baggio e Vergara, pronti a rivivere i momenti di una carriera ormai alle spalle. La città, sempre appassionata di calcio, ha accolto con entusiasmo questa reunion, che ha riacceso ricordi e emozioni tra tifosi e addetti ai lavori. È stata una giornata di incontri e ricordi, che dimostra come il passato e il presente possano ancora intrecciarsi nel cuore di Napoli.

Il calcio vive anche di coincidenze. Alcune sono semplici numeri sul calendario, altre diventano simboli. E poi ce ne sono alcune che sembrano fatte apposta per raccontare una storia. 10 Maggio 1987. Roberto Baggio segna il suo primo gol in Serie A con la maglia della Fiorentina. L’avversario è il Napoli, la squadra di Maradona, il talento unico nel calcio di quegli anni. È l’inizio ufficiale della carriera di un talento destinato a diventare leggenda, mentre la squadra partenopea stava per scrivere un capitolo indimenticabile: quello dello scudetto, conquistato a maggio, sotto la guida di Maradona, io c’ero e il pensiero ancora oggi mi enoziona.🔗 Leggi su Sportface.it

Questa notte il Napoli saluta la Champions con i segni di una squadra che ha dato tutto.

