Del Piero Baggio i retroscena | Parlavamo in dialetto veneto quando giocavamo assieme alla Juventus…Io ero un bimbo lui il campione assoluto Cosa han detto!

Del Piero e Baggio, due icone della Juventus, condividono ricordi e retroscena della loro esperienza insieme. In un’intervista, hanno ricordato i momenti trascorsi in campo, spesso comunicando in dialetto veneto, tra spontaneità e amicizia. Un racconto che rivela il rapporto autentico tra i due campioni e il valore delle radici condivise, offrendo uno sguardo sincero sulla loro carriera e sulla storia del club.

Del Piero Baggio si sono raccontati attraverso questi retroscena legati alla Juventus. Ecco le loro dichiarazioni al World Sports Summit. Un tuffo al cuore per ogni appassionato di calcio, un incrocio di destini che ha fatto la storia della Juventus e della Nazionale. Roberto Baggio e Alessandro Del Piero si sono ritrovati fianco a fianco a Dubai, ospiti d'eccezione del World Sports Summit. In un'atmosfera carica di nostalgia e rispetto, i ruoli si sono invertiti: Del Piero ha vestito i panni dell'intervistatore per dialogare con il "Divin Codino". Amarcord in dialetto e il passaggio di consegne.

Tre nomi. Un’unica emozione. Roberto Baggio, Alessandro Del Piero e Francesco Totti non sono stati solo calciatori: sono stati pezzi di vita per chi ama il calcio vero. Quello che ti faceva tremare le gambe, stringere il cuore, alzarti dal divano con gli occhi lucid - facebook.com facebook

