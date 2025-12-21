In due mesi più di 5 mila giovani controllati nella Bassa | otto arresti e oltre 250 kg di droga sequestrati

Prosegue l’azione di prevenzione e contrasto ai reati predatori e ai comportamenti delinquenziali riconducibili a gruppi giovanili nella Bassa. Tra il 20 ottobre e il 15 dicembre i militari delle stazioni dell’Arma dipendenti dalla Compagnia di Treviglio hanno controllato 5.278 giovani, 1.421 nei centri di Treviglio e Caravaggio e 3.288 negli altri Comuni. Numerosi giovani identificati sono risultati gravati da precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio. I carabinieri hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, concentrandosi in particolare nei centri urbani, nei luoghi di aggregazione giovanile e nelle aree pubbliche a maggiore affluenza con specifica attenzione ai Comuni di Treviglio e Caravaggio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

