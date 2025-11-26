Roma | giovane aggredita e rapinata da compagno a Nemi arrestate 3 persone sequestrati 2 kg droga

La sera scorsa, una giovane donna di 20 anni ha chiamato i Carabinieri per segnalare di essere stata aggredita e rapinata dal suo compagno. I militari della Compagnia di Velletri sono intervenuti immediatamente insieme al personale del 118. Dopo aver verificato le condizioni di salute della vittima, i Carabinieri hanno iniziato le indagini per identificare i presunti aggressori. Grazie alla descrizione fornita dalla ragazza, le ricerche si sono concentrate a Genzano di Roma, dove i militari hanno trovato due giovani insieme a un altro coetaneo. Durante le perquisizioni, sono stati trovati oltre 2 kg di hashish, 33 grammi di cocaina e 1. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

