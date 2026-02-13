Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno Francesco Todisco eletto presidente
Francesco Todisco, avvocato e già membro del Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, è stato eletto nuovo presidente durante l’ultima assemblea, dopo una lunga discussione sui progetti di intervento per il miglioramento delle reti di irrigazione.
Tempo di lettura: 2 minuti L’avvocato Francesco Todisco è stato eletto presidente del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno. Un’elezione che conclude il lungo iter aperto lo scorso 9 novembre, quando, dopo dieci anni di commissariamento, i consorziati erano ritornati a votare. Todisco, nella lista della Coldiretti, raccolse la preferenza di oltre 1.500 consorziati, ponendo le basi per arrivare all’elezione alla carica presidenziale. Un risultato che legittima il grande impegno degli anni trascorsi a lavorare nelle vesti di Commissario straordinario. “ Ringrazio il Consiglio dei Delegati per avermi eletto Presidente del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Francesco Vigorita riconfermato presidente del Consorzio di bonifica dell'Ufita
Consorzio di Tutela del Sannio, Carmine Coletta eletto nuovo presidente
Il Consorzio di Tutela del Sannio annuncia con entusiasmo la nomina di Carmine Coletta a nuovo presidente, segnando un momento di continuità e innovazione.
Contenuti correlati
Argomenti discussi: Guasto all’idrovora dopo le piogge: intervento del Consorzio di bonifica per ripararla; Consorzio di bonifica, Catanzaro (Pd): Piena solidarietà ai lavoratori, si intervenga subito per garantire serenità e continuità - AgrigentoNotizie; Continua a piovere in provincia: finora nessuna criticità registrata dal Consorzio di Bonifica; Consorzio di Bonifica del Brenta: nuove agevolazioni per anziani non autosufficienti nella gestione dei rifiuti.
Acqua, arriva la beffa: il Consorzio di bonifica chiede 4 milioni agli agricoltori pugliesiNon bastasse la siccità, sull’acqua si consuma un’altra beffa per gli agricoltori. Sono oltre quattro i milioni di euro che il Consorzio di bonifica Centro Sud vuole ... quotidianodipuglia.it
Maltempo nel Senese, il Consorzio di Bonifica in allerta: Situazione sotto controllo, ma massima attenzioneLe piogge intense e persistenti delle ultime settimane tengono alta l’attenzione sul territorio senese. Il Consorzio di Bonifica Sei Toscana Sud è impegnato in un monitoraggio costante dei corsi d’acq ... radiosienatv.it
Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, Francesco Todisco eletto presidente L'avvocato Francesco Todisco è stato eletto presidente del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno. Un'elezione che conclude il lungo iter ap - facebook.com facebook