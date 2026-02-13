consorzio di bonifica del bacino inferiore del volturno francesco todisco eletto presidente

Francesco Todisco, avvocato e già membro del Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, è stato eletto nuovo presidente durante l’ultima assemblea, dopo una lunga discussione sui progetti di intervento per il miglioramento delle reti di irrigazione.

L'avvocato Francesco Todisco è stato eletto presidente del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno. Un'elezione che conclude il lungo iter aperto lo scorso 9 novembre, quando, dopo dieci anni di commissariamento, i consorziati erano ritornati a votare. Todisco, nella lista della Coldiretti, raccolse la preferenza di oltre 1.500 consorziati, ponendo le basi per arrivare all'elezione alla carica presidenziale. Un risultato che legittima il grande impegno degli anni trascorsi a lavorare nelle vesti di Commissario straordinario. " Ringrazio il Consiglio dei Delegati per avermi eletto Presidente del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno.

