Da Addis Abeba l’Italia rilancia la sua strategia africana L’analisi di Varvelli e Petillo

Da Addis Abeba, l’Italia rilancia la sua strategia africana, con il secondo vertice Italia-Africa che si tiene oggi e che mira a rafforzare i rapporti economici e politici con il continente. Durante l’incontro, esperti come Varvelli e Petillo evidenziano come l’Italia voglia uscire dall’ombra di altri partner storici, puntando su investimenti diretti e collaborazione in settori chiave come l’agricoltura e le infrastrutture. Un dettaglio che distingue questa riunione è la presenza di numerose aziende italiane pronte a lanciare nuovi progetti in Africa, segnando un cambio di passo rispetto al passato.

Il secondo vertice Italia-Africa di oggi rappresenta per l'Italia un modo per ribadire il proprio impegno per la crescita africana e rafforzare ulteriormente il partenariato con il continente africano. L'incontro offrirà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni l'opportunità di consolidare gli obiettivi del Piano Mattei a due anni dal suo lancio ufficiale e di dimostrare ai partner africani e internazionali che, attraverso finanziamenti costanti e progetti di ampia portata, l'Italia è riuscita a dare concretezza alla propria visione. Solo lo scorso anno, il Piano Mattei ha realizzato progetti in settori chiave come energia, acqua, agricoltura e infrastrutture per un valore di circa 1,4 miliardi di euro.