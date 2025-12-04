Etiopia–Egitto nuova escalation sul Nilo | Addis Abeba accusa Il Cairo di mentalità coloniale e rilancia sulla diga GERD

Si alza di nuovo la tensione tra Etiopia ed Egitto sulla gestione delle acque del Nilo. In una recente nota ufficiale, il Ministero degli Esteri etiope ha attaccato duramente le ultime dichiarazioni provenienti dal governo egiziano, accusando Il Cairo di rifiutare il dialogo e di essere ancora ancorato a una “mentalità coloniale” quando si tratta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Etiopia–Egitto, nuova escalation sul Nilo: Addis Abeba accusa Il Cairo di “mentalità coloniale” e rilancia sulla diga GERD

Argomenti simili trattati di recente

## **Storia dei Conflitti tra Etiopia ed Eritrea** La storia di quest'area è ricca di interazioni, spesso conflittuali, tra l'altopiano etiope e le regioni costiere, in particolare l'attuale Eritrea. **1. Epoca Pre-Moderna e le "Guerre Salomonidi" (XVI - XIX Secolo)** Questa - facebook.com Vai su Facebook

Netanyahu ordina una nuova escalation “intensiva” della guerra a Gaza e la deportazione dei palestinesi - Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato oggi pomeriggio in un video pubblicato su X che Israele è "alla vigilia" di una nuova offensiva a Gaza, delineando un’intensificazione ... fanpage.it scrive

Striscia di Gaza: Valastro (Cri), “preoccupa la nuova escalation di violenza. Crisi umanitaria gravissima. Davanti a tanta sofferenza, si smetta di parlare di invasioni e ... - “Cresce la preoccupazione per questa nuova escalation di violenza nella Striscia di Gaza. Da agensir.it