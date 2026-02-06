La gara di curling a Cortina d’Ampezzo entra nel vivo. Dopo tre giornate, Gran Bretagna e USA continuano a vincere senza problemi, mentre l’Italia si avvicina al Canada in classifica. La Svezia, invece, subisce una pesante sconfitta. La competizione si fa sempre più intensa, e questa sera, prima della cerimonia di apertura, si aspettano nuove sorprese sul ghiaccio.

Sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo prosegue il torneo di curling doppio misto che ha animato le prime tre giornate delle Olimpiadi Invernali 2026 alla vigilia della Cerimonia d’Apertura, che andrà in scena stasera a partire dalle ore 20.00. Nel pomeriggio odierno l’Italia ha sconfitto l’Estonia per 6-4 e ha conquistato la terza vittoria, agganciando il Canada (a riposo) al terzo posto nella classifica generale: la lotta per l’accesso alle semifinali, riservate alle prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre, si è infiammata ed entrerà nel vivo nel corso del fine settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling, Gran Bretagna e USA proseguono il cammino netto alle Olimpiadi. L’Italia aggancia il Canada, Svezia travolta

La terza giornata di gare di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 prosegue con la Gran Bretagna in testa, imbattuta dopo le prime partite.

A Cortina si conclude una sessione decisiva nel torneo di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

