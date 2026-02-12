Azzurri nel video del Pd sul referendum Buonfiglio | Sono sgomento atleti usati per scelte politiche Post rimosso

Un video pubblicato dal Pd con gli atleti azzurri ha scatenato molte polemiche. Buonfiglio, un rappresentante dello sport, ha commentato di essere sgomento: “Sono usati per scelte politiche”. Poco dopo, il post è stato rimosso. La vicenda ha acceso nuovamente i riflettori sul rapporto tra politica e sport, lasciando aperti molti dubbi e tensioni.

Il caso mediatico che ha infiammato il clima olimpico di Milano-Cortina sembra aver trovato un punto di caduta, ma non senza lasciare strascichi di polemiche nel mondo della politica e dello sport. Dopo la dura presa di posizione del Coni e le critiche feroci arrivate dai banchi dell'opposizione, il Partito Democratico ha deciso di rompere il silenzio, cercando di smorzare i toni e spiegare la natura del contestato video promozionale per il "no" al referendum sulla giustizia. Attraverso una nota ufficiale, i vertici del Nazareno hanno provato a declassare l'episodio a una semplice scelta di linguaggio digitale andata oltre le intenzioni.

