curling canada e svizzera sorridono nella terza sessione del torneo maschile alle olimpiadi

L’Italia di curling ha conquistato una vittoria importante contro la Gran Bretagna nella terza sessione del Round Robin ai Giochi di Milano Cortina 2026, grazie a una strategia accurata e a un finale deciso che ha lasciato il pubblico senza parole. La squadra italiana, guidata dal capitano Marco Bellini, ha mostrato una certa sicurezza, mettendo in difficoltà gli avversari con tiri precisi e un’ottima gestione delle stones. Mentre il Canada e la Svizzera sorridono nella stessa sessione, i nostri atleti si sono distinti per aver portato a casa un risultato che può cambiare il loro cammino nel torneo.

Una grandissima Italia ha battuto la Gran Bretagna nella terza sessione del Round Robin di curling maschile valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Successo di enorme valore per Retornaz e compagni, abili ad incasellare la seconda vittoria consecutiva interrompendo il percorso netto dei "maestri" britannici. Ma come sono andate le partite sugli altri campi? A rispondere "presente" sono stati i team del Canada e della Svizzera. Gli elvetici nello specifico hanno regolato per 7-3 la Cechia, chiudendo l'incontro con due end di anticipo indirizzandolo al quinto end con una mano rubata da un punto.

L’Italia si qualifica alle semifinali del torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi di Cortina.

A Cortina si conclude una sessione decisiva nel torneo di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

