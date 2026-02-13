Cure sempre più lunghe e costose E i maremmani ricorrono ai prestiti

Grosseto, 2025 – I cittadini maremmani si rivolgono sempre più spesso ai prestiti per affrontare le spese sanitarie, dopo aver rinunciato a cure a causa di costi elevati e liste d’attesa che si allungano. In Toscana, nel corso dell’anno, sono stati circa 560mila i pazienti che hanno deciso di non curarsi o di posticipare interventi importanti, spinti dalla difficoltà di trovare risposte rapide e accessibili. Un dato che riflette una situazione di emergenza nel settore sanitario locale, dove le lunghe attese e le spese sostenute spingono molti a chiedere prestiti o a indebitarsi.

GROSSETO In Toscana, nel 2025, sono stati 560mila i pazienti che hanno rinunciato a curarsi per ragioni economiche o a causa dei tempi di attesa troppo lunghi. È il dato più allarmante che emerge dall’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca mUp Research, che accende i riflettori anche sul fenomeno delle " liste d’attesa chiuse ": oltre due pazienti su tre dichiarano di essersi trovati almeno una volta nell’impossibilità di prenotare una prestazione per mancanza di disponibilità. Un quadro che spiega il crescente ricorso alla sanità privata: nel 2025 il 70% dei pazienti toscani si è rivolto almeno una volta a strutture in regime di solvenza, con una spesa media di quasi 160 euro a prestazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

