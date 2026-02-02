Sempre più marchigiani ricorrono ai Compro oro ma il Codacons mette in guardia | Attenzione alle situazioni ambigue

Sempre più marchigiani si rivolgono ai negozi di compro oro per vendere gioielli di oro, soprattutto ora che i prezzi sono alle stelle. Tuttavia, il Codacons mette in guardia: attenzione alle situazioni poco chiare e alle truffe che potrebbero nascondersi dietro a queste operazioni. In molte città delle Marche, la richiesta è in crescita, ma c’è chi avverte di fare attenzione prima di cedere i propri beni.

Le quotazioni del prezioso metallo hanno raggiunto quotazioni sempre più importanti. Così, molte persone, tendono a scambiare orecchini, collane e quant'altro in cambio di liquidità. Il Comitato a difesa dei consumatori suggerisce alcune linee guida per evitare fregature Attenzione però. Perché proprio i prezzi record dell'oro potrebbero dare vita a situazioni ambigue, condizioni svantaggiose, o vere e proprie fregature ai danni degli utenti che vogliono fare affari vendendo monili inutilizzati. A lanciare l'allarme è in tal senso il Codacons che ricorda ai cittadini le regole da seguire con la massima attenzione quando si intende vendere gioielli o altri beni in oro presso tali esercizi.

