A Perugia, ieri mattina, una coppia ha deciso di celebrare il proprio amore scambiandosi un anello di fidanzamento tra le mura di un antico castello medievale, circondato da vigneti e uliveti, motivo per cui il momento si è trasformato in una piccola festa di passione e tradizione.

Gli elementi indispensabili per una brevissima e perfetta fuga d’amore ci sono tutti. Dove? In Umbria, cuore (verde) dell’Italia, più precisamente a Perugia, proprio nel cuore dell’Umbria: un cameo medioevale circondato da morbide colline con viti, ulivi e argentei corsi d’acqua che attraversano la sua provincia. Quale occasione migliore del giorno in cui si celebra l’ Amore per regalarsi un soggiorno brevissimo, ma speciale. Una o due notti al massimo in uno degli alberghi, in centro o anche nei dintorni, che offrono tutto lo charme di residenze storiche dal fascino antico; magari in camere d’epoca dai soffitti affrescati, per scoprire in tutta calma storia, arte e gastronomia di questa città che ha ispirato anche il poeta Premio Nobel Giosuè Carducci, per le sue liriche d’amore per la patria e per le donne. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Cuori, anelli, cioccolato. Un pizzico di poesia che non guasta mai

Approfondimenti su cuori anelli

Il weekend del 20 e 21 dicembre, le piazze di Napoli e della Campania si riempiranno di cuori di cioccolato, simbolo della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi di Fondazione Telethon.

Ultime notizie su cuori anelli

Argomenti discussi: I film più belli da vedere su Netflix questo mese.

Due cuori, una città, un San Valentino all'insegna del cibo degli DeiA Perugia quest’anno si festeggia l’amore universale. Un amore che è cresciuto e oggi non fa più distinzioni, non mette più etichette. Che sia per un parente o un familiare, per un amico, per chi c’è ... perugiatoday.it

Piovono cuori a San ValentinoUna pioggia di cuori su gioielli, intimo o cioccolato per festeggiare San Valentino. Cuori da regalare, anche a sé stessi per il 14 febbraio. fashiontimes.it

Per questo San Valentino racconta il tuo amore con dettagli che parlano al cuore. Gli anelli Pandora con cuori a rilievo e i raffinati solitari a forma di cuore brillano come una promessa, simboli preziosi di un sentimento autentico e senza tempo. A illuminare - facebook.com facebook