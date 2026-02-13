Cuori anelli cioccolato Un pizzico di poesia che non guasta mai

Da puntomagazine.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Perugia, ieri mattina, una coppia ha deciso di celebrare il proprio amore scambiandosi un anello di fidanzamento tra le mura di un antico castello medievale, circondato da vigneti e uliveti, motivo per cui il momento si è trasformato in una piccola festa di passione e tradizione.

Gli elementi indispensabili per una brevissima e perfetta fuga d’amore ci sono tutti. Dove? In Umbria, cuore (verde) dell’Italia, più precisamente a Perugia, proprio nel cuore dell’Umbria: un cameo medioevale circondato da morbide colline con viti, ulivi e argentei corsi d’acqua che attraversano la sua provincia. Quale occasione migliore del giorno in cui si celebra l’ Amore per regalarsi un soggiorno brevissimo, ma speciale. Una o due notti al massimo in uno degli alberghi, in centro o anche nei dintorni, che offrono tutto lo charme di residenze storiche dal fascino antico; magari in camere d’epoca dai soffitti affrescati, per scoprire in tutta calma storia, arte e gastronomia di questa città che ha ispirato anche il poeta Premio Nobel Giosuè Carducci, per le sue liriche d’amore per la patria e per le donne. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

cuori anelli cioccolato un pizzico di poesia che non guasta mai

© Puntomagazine.it - Cuori, anelli, cioccolato. Un pizzico di poesia che non guasta mai

Approfondimenti su cuori anelli

Fondazione Telethon: Il 20 E 21 dicembre i cuori di cioccolato saranno presenti anche in Campania

Il weekend del 20 e 21 dicembre, le piazze di Napoli e della Campania si riempiranno di cuori di cioccolato, simbolo della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi di Fondazione Telethon.

Fondazione Sicilia, la genialità dell’autismo e i cuori di cioccolato per la ricerca Telethon

Ultime notizie su cuori anelli

Argomenti discussi: I film più belli da vedere su Netflix questo mese.

cuori anelli cioccolato unDue cuori, una città, un San Valentino all'insegna del cibo degli DeiA Perugia quest’anno si festeggia l’amore universale. Un amore che è cresciuto e oggi non fa più distinzioni, non mette più etichette. Che sia per un parente o un familiare, per un amico, per chi c’è ... perugiatoday.it

cuori anelli cioccolato unPiovono cuori a San ValentinoUna pioggia di cuori su gioielli, intimo o cioccolato per festeggiare San Valentino. Cuori da regalare, anche a sé stessi per il 14 febbraio. fashiontimes.it