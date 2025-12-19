Fondazione Sicilia la genialità dell’autismo e i cuori di cioccolato per la ricerca Telethon

La genialità dell’autismo illumina l’arte: si chiama così, e ha il sapore insieme di una scommessa e di un dato di fatto, l’evento che si terrà domani, sabato 20 dicembre alle 16:30 a Palazzo Branciforte.L’appuntamento si inserisce nel quadro delle attività di sensibilizzazione e raccolta fondi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Fondazione Telethon: Il 20 E 21 dicembre i cuori di cioccolato saranno presenti anche in Campania

Leggi anche: Malattie rare: Fondazione Cariplo e Fondazione Telethon finanziano ricerca di Unipi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fondazione Sicilia, due borse di studio per l'American Academy in Rome - Un'esperienza nella prestigiosa American Academy in Rome per un artista e uno studioso di discipline umanistiche. notizie.tiscali.it

Glitter Sicilia. Hozier · Too Sweet. Inaugurazione della mostra L’età dell’oro. Il gioiello siciliano tra XVII e XIX secolo nelle sale di Villa Zito, sede museale della Fondazione Sicilia. Opere, collezionismo e contesti per l’oreficeria contemporanea, curata da Sergio - facebook.com facebook