Fondazione Telethon | Il 20 E 21 dicembre i cuori di cioccolato saranno presenti anche in Campania

Il weekend del 20 e 21 dicembre, le piazze di Napoli e della Campania si riempiranno di cuori di cioccolato, simbolo della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi di Fondazione Telethon. Un’occasione speciale per unire solidarietà, impegno e partecipazione, contribuendo alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Un momento di festa e solidarietà per fare la differenza insieme.

© Puntomagazine.it - Fondazione Telethon: Il 20 E 21 dicembre i cuori di cioccolato saranno presenti anche in Campania Tutto pronto per la campagna di Natale di sensibilizzazione e raccolta fondi di fondazione telethon. Napoli, 18 dicembre 2025 – Tutto pronto per il weekend nelle piazze di Fondazione Telethon, all’insegna della solidarietà, dell’impegno e della partecipazione, con tanti appuntamenti per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. La campagna di quest’anno è dedicata alla rarità, in tutte le sue sfumature: quella che incanta, come una meraviglia della natura, e quella che fa paura, come una malattia genetica che nessuno conosce, che nessuno studia. Ognuno di noi può trasformare questa paura in speranza, sostenendo la ricerca. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it Leggi anche: CS Fondazione Telethon: anche in Campania torna la campagna di Natale il 20 e 21 dicembre Leggi anche: Malattie rare: Fondazione Cariplo e Fondazione Telethon finanziano ricerca di Unipi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Al via la maratona Telethon sulle reti Rai: La ricerca è un dono meraviglioso; Fondazione Telethon: anche a Verona torna la campagna di Natale; Fondazione Telethon: anche in Sicilia torna la campagna di Natale il 20 e 21 dicembre; Natale solidale con Fondazione Telethon, le iniziative a Piacenza. Avis Cesena al fianco di Telethon: ecco le postazioni sabato 20 e domenica 21 dicembre - Si rinnova l’impegno di Avis Comunale Cesena a fianco della Fondazione Telethon per raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica sulle ... corriereromagna.it

Avis Cesena insieme a Telethon per la ricerca - I volontari di Avis Cesena, sabato 20 e domenica 21 dicembre, saranno presenti in vari punti commerciali del Cesenate per raccogliere fondi da destinare alla ricerca. corrierecesenate.it

Torna la campagna di Natale della Fondazione Telethon con i Cuori di cioccolato: in Calabria 180 punti - Sarà possibile sostenere la ricerca di Fondazione Telethon scegliendo i Cuori di cioccolato distribuiti in tutta Italia da oltre 9. quicosenza.it

In occasione della maratona Telethon 2025, Radio2 Social Club dedica una puntata speciale al sostegno della ricerca sulle malattie genetiche rare della Fondazione Telethon. Luca Barbarossa ed Ema Stokholma ti aspettano a "Radio2 Social Club - Speci - facebook.com facebook

Da @Fond_AriSLA, Il principale ente non profit di ricerca sulla SLA in Italia, un finanziamento di 830mila euro per 6 nuovi progetti di ricerca con il bando 2025 Fondazione Telethon è tra gli enti fondatori e finanziatori di Fondazione Arisla. arisla.org/bando-arisl x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.