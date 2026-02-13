Cuore inutilizzabile a Napoli di cosa sono accusati i sei sanitari indagati Mamma Patrizia | Le ore passano e c’è poco tempo

A Napoli, sei sanitari dell’ospedale Monaldi sono indagati per aver gestito in modo negligente il trapianto di cuore che ha coinvolto il piccolo Tommaso, due anni, lasciando l’organo inutilizzabile. Patrizia Mercolino, madre del bambino, denuncia che “le ore passano e c’è poco tempo”, sottolineando che la squadra medica avrebbe trascurato alcuni passaggi cruciali nel trattamento del cuore. Un dettaglio che rende questa vicenda ancora più complessa: tra gli indagati ci sono anche medici e tecnici coinvolti nelle procedure di conservazione e trasporto dell’organo.

"Le ore passano e c'è poco tempo". A parlare è Patrizia Mercolino, la mamma di Tommaso, il bimbo di due anni ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli e trapiantato con un cuore arrivato inutilizzabile. Sono passate diverse ore dal primo segnale giunto dalla Procura della Repubblica di Napoli, che insieme ai colleghi di Bolzano, al Nas dei carabinieri e alle autorità sanitarie, sta cercando di fare chiarezza sulla vicenda che sta tenendo l'Italia intera col fiato sospeso.