Il cuore per il trapianto bruciato sei sanitari indagati a Napoli Come sta il bambino e l’attesa di un miracolo entro 48 ore

La Procura di Napoli ha aperto un’indagine su sei sanitari coinvolti nel trapianto di cuore a un bambino di due anni. Il cuore, infatti, si sarebbe “bruciato” durante l’intervento all’ospedale Monaldi. Ora il bambino sta meglio, ma si aspetta un miracolo entro 48 ore. La procura indaga per capire cosa sia andato storto in quella operazione.

La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei persone tra medici e paramedici, coinvolte nel trapianto di cuore eseguito su un bambino di due anni e quattro mesi all’ospedale Monaldi di Napoli lo scorso 23 dicembre. Si tratta dei componenti delle équipe che hanno effettuato l’espianto dell’organo a Bolzano e il trapianto a Napoli. Il reato ipotizzato per tutti è lesioni colpose. Non tutti i sanitari sospesi dalla direzione del Monaldi figurano tra gli indagati. Un ulteriore filone d’indagine riguarda la chiusura del reparto. Non ci sono indagati tra i medici di Bolzano, come invece era emerso in un primo momento.🔗 Leggi su Open.online

La Procura di Napoli ha messo sotto inchiesta sei sanitari coinvolti nel trapianto di cuore su un bambino di due anni e quattro mesi all'ospedale Monaldi.

La madre di un bambino in attesa di un cuore nuovo si trova di fronte a una corsa contro il tempo.

