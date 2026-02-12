Cuore inutilizzabile i valori del fegato del piccolo peggiorano | sei sanitari indagati

Il cuore del piccolo paziente all’ospedale Monaldi di Napoli non si sta riprendendo. I medici hanno notato un peggioramento dei valori del fegato, segno che le sue condizioni si complicano. Sei sanitari sono stati indagati per eventuali responsabilità. La famiglia aspetta risposte e spera in una soluzione.

Tempo di lettura: 2 minuti Il piccolo in attesa di un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli "presenta un peggioramento ai valori del fegato". Lo afferma all'ANSA Francesco Petruzzi, legale della famiglia, che si trova all'esterno dell'ospedale insieme con la mamma del piccolo, Patrizia. "Le informazioni – riferisce il legale – sono arrivate dal responsabile della terapia intensiva". Il piccolo è in attesa di un cuore nuovo dopo che il primo trapianto cardiaco cui è stato sottoposto lo scorso 23 dicembre non è andato a buon fine a causa di una cattiva conservazione dell'organo nel trasferimento da Bolzano a Napoli.

