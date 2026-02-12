Trapianto di cuore danneggiato su un bimbo sei sanitari indagati a Napoli

Sei sanitari sono indagati a Napoli per il trapianto di cuore su un bambino. Sono i medici delle due equipe coinvolte: quella che ha rimosso l’organo a Bolzano e quella che ha eseguito l’intervento nel capoluogo campano. La procura sta verificando eventuali responsabilità e modalità dell’operazione.

Sei persone, tra medici e paramedici, sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli nell'ambito delle indagini sul trapianto di cuore danneggiato che sarebbe stato eseguito su un bimbo di due anni e 4 mesi all'ospedale Monaldi del capoluogo campano lo scorso 23 dicembre. Si tratta dei componenti delle équipe che hanno effettuato l'espianto dell'organo a Bolzano e il trapianto a Napoli. Al momento, per tutti il reato ipotizzato è lesioni colpose. Non tutti i sanitari sospesi dalla direzione del Monaldi risultano indagati. Un altro filone di inchiesta riguarda la chiusura del reparto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei persone, tra medici e paramedici, per il caso del trapianto di cuore su un bambino di due anni avvenuto al Monaldi lo scorso 23 dicembre.

