Sfilate in maschera per Carnevale e incontri romantici di San Valentino | tutti gli appuntamenti del fine settimana

Questo fine settimana si svolgono tanti eventi in tutta Italia. Le strade si riempiono di maschere e allegria per il Carnevale, con sfilate e feste di paese. Nel frattempo, il 14 febbraio si celebra San Valentino, e in molte città si organizzano incontri romantici e momenti speciali per le coppie. Un weekend ricco di appuntamenti che uniscono divertimento e amore.

Tra la festa degli innamorati e il periodo più colorato dell'anno, sono numerosi gli eventi a tema per regalare momenti di spensieratezza a grandi e piccini Inizia uno dei fine settimana più intensi dell'anno, in cui ricorrono la festa degli innamorati, che cade sabato 14 febbraio, e le feste di Carnevale che culmineranno con il Martedì grasso. E fra San Valentino e la giornata più attesa da grandi e piccini, il weekend si anima di feste, colore, eventi a tema e molto altro. Di seguito, una selezione degli appuntamenti in programma fra Chieti e provincia; chi volesse consultare il calendario completo, può cliccare sulla sezione Cosa fare in città e scoprire anche i film in programmazione al cinema.🔗 Leggi su Chietitoday.it

A Sestri Levante il Carnevale torna con un programma ricco di eventi.

Il fine settimana si presenta ricco di eventi in città.

