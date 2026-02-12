Sfilate in maschera per Carnevale e incontri romantici di San Valentino | tutti gli appuntamenti del fine settimana

Da chietitoday.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo fine settimana si svolgono tanti eventi in tutta Italia. Le strade si riempiono di maschere e allegria per il Carnevale, con sfilate e feste di paese. Nel frattempo, il 14 febbraio si celebra San Valentino, e in molte città si organizzano incontri romantici e momenti speciali per le coppie. Un weekend ricco di appuntamenti che uniscono divertimento e amore.

Tra la festa degli innamorati e il periodo più colorato dell'anno, sono numerosi gli eventi a tema per regalare momenti di spensieratezza a grandi e piccini Inizia uno dei fine settimana più intensi dell'anno, in cui ricorrono la festa degli innamorati, che cade sabato 14 febbraio, e le feste di Carnevale che culmineranno con il Martedì grasso. E fra San Valentino e la giornata più attesa da grandi e piccini, il weekend si anima di feste, colore, eventi a tema e molto altro. Di seguito, una selezione degli appuntamenti in programma fra Chieti e provincia; chi volesse consultare il calendario completo, può cliccare sulla sezione Cosa fare in città e scoprire anche i film in programmazione al cinema.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Carnevale San Valentino

Sestri Levante, gli appuntamenti di Carnevale tra pentolacce e sfilate in maschera

A Sestri Levante il Carnevale torna con un programma ricco di eventi.

Nel fine settimana ci saranno concerti, mercatini vintage e appuntamenti dedicati a san Valentino e Carnevale da non perdere

Il fine settimana si presenta ricco di eventi in città.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Carnevale San Valentino

Argomenti discussi: Maschere, sfilate, dolci tipici e musica per il Carnevale di Trento / Notizie / Novità / Homepage; Carnevale 2026 a Bologna e dintorni: tutti gli appuntamenti da non perdere; Carnevale Bergamo 2026: feste e sfilate in maschera tra città e paesi. Ci sono anche i Giochi Carnevalimpici; Carnevale 2026, le iniziative in città.

Sfilate in maschera per Carnevale e incontri romantici di San Valentino: tutti gli appuntamenti del fine settimanaTra la festa degli innamorati e il periodo più colorato dell'anno, sono numerosi gli eventi a tema per regalare momenti di spensieratezza a grandi e piccini ... chietitoday.it

sfilate in maschera perCarri allegorici, sfilate e balli in maschera: gli eventi di Carnevale tra Vibo e provincia (pioggia permettendo)La festa più colorata dell’anno pronta ad animare le vie e le piazze dei centri vibonesi. Non solo esibizioni e premiazioni: ad arricchire le giornate anche degustazioni di dolci, musica e spettacoli. ilvibonese.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.