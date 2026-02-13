Cuccù spera di avere, questa volta senza problemi, il suo attaccante principale per la trasferta di domenica contro l’Atletico Ascoli, mentre Clerici si prepara a sfidare l’Atletico con l’obiettivo di conquistare punti importanti. Un altro stadio importante si apre per il Castelfidardo, che passa dal Del Conero di Ancona al Del Duca di Ascoli, con i giocatori di Paramatti che si allenano intensamente per la sfida.

Un altro stadio importante per il Castelfidardo. Dal Del Conero al Del Duca. Da Ancona ad Ascoli dove Paramatti e compagni scenderanno domenica per sfidare l’ Atletico. Mister Stefano Cuccù spera di avere tutta la rosa al completo compreso Clerici fuori nelle ultime due partite per un problema muscolare. Il centrocampista classe 1999 è tornato in settimana ad allenarsi e il tecnico dei biancoverdi farà di tutto per averlo domenica a disposizione. Anche perché Clerici è anche uno degli ex della sfida, visto che ha indossato la maglia bianconera dell’Atletico per un paio di stagioni, dal 2023 al 2025 facendo registrare una cinquantina di presenze e tre gol. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cuccù spera di avere. Clerici contro l’Atletico

Nella settimana che precede il confronto tra Inter e Napoli, l’attenzione è rivolta alle condizioni di David Neres.

Contenuti correlati

Con le campanelle Disney, abbiamo condiviso non soltanto la gioia del Natale, ma anche la speranza di un futuro più sereno per le nuove generazioni. Grazie a voi, abbiamo raccolto 257.000€ a favore di Gise ETS - Fondazione per la ricerca e l’innovazio - facebook.com facebook