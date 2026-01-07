Antonio Conte spera di avere Neres contro l’Inter | la situazione

Nella settimana che precede il confronto tra Inter e Napoli, l’attenzione è rivolta alle condizioni di David Neres. Dopo l’infortunio subito durante Lazio-Napoli, resta incerto se il giocatore potrà essere disponibile per la sfida di domenica. Mentre le partite di oggi vedono impegnate le due squadre rispettivamente contro Verona e Parma, il focus principale rimane sulla possibile partecipazione di Neres all’atteso match di domenica.

Nella settimana di vigilia del big match tra Inter e Napoli di domenica prossima, più che le partite di oggi che vedranno impegnati gli azzurri in casa contro il Verona e i nerazzurri a Parma, a tenere banco sono le condizioni di David Neres in seguito all'infortunio occorsogli durante Lazio-Napoli. Il brasiliano ha rimediato un

