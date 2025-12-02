Crollo torre | 4 indagatianche ingegnere

19.05 Primi indagati nell'inchiesta per omicidio e disastro colposo sul crollo parziale della Torre dei Conti avvenuta il 3 novembre ai Fori Imperiali a Roma. Morì Octay Stroici, operaio 66enne, intrappolato sotto le macerie per 11 ore e poco dopo deceduto in ospedale. Quattro gli iscritti: 3 architetti (uno è responsabile tecnico del progetto) e un ingegnere.Scopo: accertamenti tecnici irripetibili come l'analisi delle macerie. Ipotesi: mancata valutazione sulla tenuta strutturale dell'edificio dove erano in corso lavori di restauro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondisci con queste news

In seguito al crollo della Torre dei Conti, sono stati iscritti nel registro degli indagati i progettisti e il responsabile unico del procedimento: tre architetti e un ingegnere. Al momento non è possibile stabilire le cause del cedimento; le verifiche saranno approfond - facebook.com Vai su Facebook

Crollo della Torre a Roma, è morto l’operaio di 66 anni Vai su X

Crollo ai Fori Imperiali, 4 indagati, anche un ingegnere - Primi indagati nell'indagine per omicidio e disastro colposo relativo al crollo parziale della Torre dei Conti avvenuta il 3 novembre nella zona dei Fori Imperiali a Roma. Riporta msn.com

Crollo Torre dei Conti: indagati 4 tecnici che hanno firmato il progetto dei lavori - Quattro tecnici sono indagati per omicidio colposo e disastro colposo per il crollo della Torre dei Conti. Si legge su fanpage.it

Crollo Torre dei Conti a Roma, 4 indagati per reati di omicidio e disastro colposo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Crollo Torre dei Conti a Roma, 4 indagati per reati di omicidio e disastro colposo ... Da tg24.sky.it

Crollo Torre dei Conti ai Fori Imperiali: quattro indagati, anche un ingegnere - La Procura di Roma ha iscritto quattro persone nel registro degli indagati per il crollo parziale della Torre dei Conti, avvenuto il 3 novembre nell’area dei Fori Imperiali. Secondo altarimini.it

Crollo della Torre dei Conti, quattro tecnici indagati: avevano firmato il progetto di restauro - Sono i capi di accusa avanzati dai pm della Procura di Roma nei confronti dei quattro tecnici che hanno firmato il progetto di restauro e gestito l’appalto della ... Segnala msn.com

Crollo Torre dei Conti, sono quattro gli indagati: c'è anche un ingegnere. «Mancata valutazione sulla tenuta strutturale» - Primi indagati nell'indagine per omicidio e disastro colposo relativo al crollo parziale della Torre dei Conti avvenuta il 3 novembre nella zona dei Fori Imperiali a Roma. Come scrive msn.com