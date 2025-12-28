Paura alla stazione di Santa Maria Novella crolla una parte del solaio esterno VIDEO
Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi, domenica 28 dicembre, alla stazione di Santa Maria Novella. Qua si è verificato il distacco di una porzione di soffitto del solaio esterno dell'edificio. Il crollo, come riportato da La Nazione, ha provocato la caduta a terra di numerosi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
