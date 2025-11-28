Crolla parte del solaio in piena notte a Chieti 4 persone restano ferite | tra loro una bambina di 4 anni
Quattro persone sono rimaste ferite nel crollo del solaio di un'abitazione di Sant'Eusanio del Sangro, in provincia di Chieti. Le vittime sono due donne e due minori di 13 e 4 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
