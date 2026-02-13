Croce Bianca e Filotea insieme per la Giornata di Raccolta del Farmaco

Domani, a Salerno, Filotea parteciperà alla Giornata di Raccolta del Farmaco, promossa dal BancoFarmaceutico, in compagnia della Croce Bianca Salerno, che fornirà assistenza e supporto durante l’evento.

Domani Filotea sarà presente alla Giornata di Raccolta del Farmaco, promossa dal BancoFarmaceutico, con un alleato prezioso: la Croce Bianca Salerno. La Croce Bianca Salerno, con i suoi volontari, sarà al nostro fianco per sensibilizzare, accogliere e sostenere questa importante iniziativa di solidarietà. La presenza della Croce Bianca non è solo collaborazione: è testimonianza concreta di servizio, attenzione e cura verso le fragilità del territorio. Dal 10 al 16 febbraio, nelle farmacie aderenti, sarà possibile donare un farmaco da banco per chi non può permetterselo. In questa settimana speciale, i volontari della Croce Bianca Salerno, insieme ai volontari di Filotea, saranno presenti per spiegare l’iniziativa e ricordare che la salute è un diritto, non un privilegio.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Oltre cinquanta farmacie di Messina e provincia sono pronte a partecipare alla Giornata di Raccolta del Farmaco, che si svolge da domani 10 febbraio a lunedì 16 febbraio.

Questa mattina le farmacie comunali di Arezzo hanno riaperto le porte alla giornata di raccolta del farmaco.

