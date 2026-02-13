Croce Bianca e Filotea insieme per la Giornata di Raccolta del Farmaco
Domani, a Salerno, Filotea parteciperà alla Giornata di Raccolta del Farmaco, promossa dal BancoFarmaceutico, in compagnia della Croce Bianca Salerno, che fornirà assistenza e supporto durante l’evento.
Domani Filotea sarà presente alla Giornata di Raccolta del Farmaco, promossa dal BancoFarmaceutico, con un alleato prezioso: la Croce Bianca Salerno. La Croce Bianca Salerno, con i suoi volontari, sarà al nostro fianco per sensibilizzare, accogliere e sostenere questa importante iniziativa di solidarietà. La presenza della Croce Bianca non è solo collaborazione: è testimonianza concreta di servizio, attenzione e cura verso le fragilità del territorio. Dal 10 al 16 febbraio, nelle farmacie aderenti, sarà possibile donare un farmaco da banco per chi non può permetterselo. In questa settimana speciale, i volontari della Croce Bianca Salerno, insieme ai volontari di Filotea, saranno presenti per spiegare l’iniziativa e ricordare che la salute è un diritto, non un privilegio.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondimenti su croce bianca
Oltre cinquanta farmacie pronte per la Giornata di Raccolta del Farmaco
Oltre cinquanta farmacie di Messina e provincia sono pronte a partecipare alla Giornata di Raccolta del Farmaco, che si svolge da domani 10 febbraio a lunedì 16 febbraio.
La Giornata di raccolta del farmaco torna nelle farmacie comunali
Questa mattina le farmacie comunali di Arezzo hanno riaperto le porte alla giornata di raccolta del farmaco.
Ultime notizie su croce bianca
Croce Bianca e Filotea insieme per la Giornata di Raccolta del FarmacoDomani Filotea sarà presente alla Giornata di Raccolta del Farmaco, promossa dal Banco Farmaceutico, con un alleato prezioso: la Croce Bianca Salerno. La Croce Bianca Salerno, con i suoi volontari, sa ... salernotoday.it
INAUGURAZIONE "PUNTO DAE" | donazione della Croce Bianca Milano sez. di Carugate Domenica mattina, alle ore 11:30, verrà inaugurato il nuovo punto DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) installato in Piazza Manzoni. Il defibrillatore è stato donato - facebook.com facebook