Oltre cinquanta farmacie pronte per la Giornata di Raccolta del Farmaco

Da messinatoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre cinquanta farmacie di Messina e provincia sono pronte a partecipare alla Giornata di Raccolta del Farmaco, che si svolge da domani 10 febbraio a lunedì 16 febbraio. La risposta delle farmacie è stata sorprendente, superando ogni aspettativa.

Ha superato ogni aspettativa l’adesione delle farmacie di Messina e provincia alle Giornate di Raccolta del Farmaco, in programma da domani 10 febbraio fino a lunedì 16 febbraio. Ad oggi hanno confermato la partecipazione ben 54 farmacie tra città e hinterland tirrenico e jonico, a dimostrazione.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Giornata Raccolta del Farmaco

Raccolta del farmaco dal 10 al 16 febbraio, l'elenco delle farmacie dove è possibile donare medicinali per i più bisognosi

Da martedì 10 febbraio a lunedì 16, si svolge la 26esima edizione della Giornata di raccolta del farmaco.

Torna la Giornata di Raccolta del Farmaco contro la povertà sanitaria in continua ascesa

La Giornata di Raccolta del Farmaco torna anche quest’anno, con la 26esima edizione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.