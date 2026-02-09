Oltre cinquanta farmacie pronte per la Giornata di Raccolta del Farmaco
Oltre cinquanta farmacie di Messina e provincia sono pronte a partecipare alla Giornata di Raccolta del Farmaco, che si svolge da domani 10 febbraio a lunedì 16 febbraio. La risposta delle farmacie è stata sorprendente, superando ogni aspettativa.
Ad oggi hanno confermato la partecipazione ben 54 farmacie tra città e hinterland tirrenico e jonico, a dimostrazione.
Approfondimenti su Giornata Raccolta del Farmaco
Raccolta del farmaco dal 10 al 16 febbraio, l'elenco delle farmacie dove è possibile donare medicinali per i più bisognosi
Da martedì 10 febbraio a lunedì 16, si svolge la 26esima edizione della Giornata di raccolta del farmaco.
Torna la Giornata di Raccolta del Farmaco contro la povertà sanitaria in continua ascesa
La Giornata di Raccolta del Farmaco torna anche quest’anno, con la 26esima edizione.
