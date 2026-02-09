Oltre cinquanta farmacie pronte per la Giornata di Raccolta del Farmaco

Oltre cinquanta farmacie di Messina e provincia sono pronte a partecipare alla Giornata di Raccolta del Farmaco, che si svolge da domani 10 febbraio a lunedì 16 febbraio. La risposta delle farmacie è stata sorprendente, superando ogni aspettativa.

