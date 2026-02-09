La Giornata di raccolta del farmaco torna nelle farmacie comunali

Questa mattina le farmacie comunali di Arezzo hanno riaperto le porte alla giornata di raccolta del farmaco. Centinaia di cittadini si sono recati per donare medicine ancora utili, contribuendo così a combattere la povertà sanitaria in città. La iniziativa, ormai tradizionale, permette di recuperare farmaci scaduti o ancora validi, che vengono poi distribuiti a chi ne ha bisogno. Molti sono entrati con sacchetti pieni di medicine, altri hanno chiesto informazioni sugli obiettivi della giornata. Alla fine, sono stati raccolti diversi scatoloni pront

Arezzo, 9 febbraio 2026 – Una mobilitazione solidale per combattere la povertà sanitaria e affermare il diritto alla salute. Le Farmacie Comunali di Arezzo tornano a ospitare la Giornata di Raccolta del Farmaco che, da martedì 10 a lunedì 16 febbraio, rinnoverà un invito ai cittadini a donare medicinali da banco o senza obbligo di prescrizione che verranno poi donati ad alcune realtà locali impegnate nel fornire assistenza e supporto alle situazioni di marginalità, fragilità e difficoltà economica. L’iniziativa, giunta alla ventiseiesima edizione, coinvolgerà tutte le otto farmacie di città e frazioni dove il personale sarà a disposizione per suggerire le categorie di prodotti di cui è maggiore il bisogno tra farmaci per disturbi gastrointestinali, antimicotici topici, antibiotici, antisettici, disinfettanti, antipiretici, preparati per la tosse, antistaminici, decongestionanti nasali o anestetici locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Giornata di raccolta del farmaco torna nelle farmacie comunali Approfondimenti su Arezzo Raccolta Oltre cinquanta farmacie pronte per la Giornata di Raccolta del Farmaco Oltre cinquanta farmacie di Messina e provincia sono pronte a partecipare alla Giornata di Raccolta del Farmaco, che si svolge da domani 10 febbraio a lunedì 16 febbraio. Torna la raccolta di medicine. Solidarietà nelle farmacie Da domani a lunedì prossimo si terranno le Giornate di raccolta del farmaco in provincia. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Arezzo Raccolta Argomenti discussi: PRESENTATA LA 26^ EDIZIONE DELLA GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO; Giornata di Raccolta del Farmaco, dal 10 al 16 febbraio la solidarietà passa dalle farmacie; Torna la Giornata di Raccolta del Farmaco contro la povertà sanitaria in continua ascesa; Povertà sanitaria in aumento torna la Giornata di Raccolta del Farmaco. Giornata di Raccolta del Farmaco, dal 10 al 16 febbraio la solidarietà passa dalle farmacieTorna la campagna della Fondazione Banco Farmaceutico Onlus: per una settimana i cittadini potranno donare farmaci da banco nelle farmacie aderenti per sostenere le persone in difficoltà e contrastare ... farmacista33.it Torna la Giornata di Raccolta del Farmaco contro la povertà sanitaria in continua ascesaL'iniziativa della Fondazione Banco Farmaceutico onlus si svolgerà in 161 farmacie di tutta la provincia di Verona dal 10 al 16 febbraio, permettendo di dare sostegno a oltre 30mila bisognosi dell'are ... veronasera.it Giornata della Raccolta Alimentare contro la fame in Italia! Giornata della Raccolta Alimentare contro la fame in Italia! Sabato 7 Marzo 2026 ritorna la Giornata della Raccolta Alimentare contro la fame in Italia! Partecipa con noi e #DONA generi e prodotti alime facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.