Roberto De Zerbi ha commentato Robinio Vaz, nuovo acquisto della Roma proveniente dall'Olympique Marsiglia. Durante l'evento Viva el Futbol, l’allenatore ha sottolineato il talento naturale del giocatore, evidenziandone l'istinto. Tuttavia, ha anche sottolineato l'importanza di mantenere alta la motivazione e l’atteggiamento di fame, elementi fondamentali per il suo sviluppo e successo nel nuovo contesto.

Dal palco di Viva el Futbol, Roberto De Zerbi parla del nuovo acquisto della Roma, arrivato dall’ Olympique Marsiglia. Il giudizio è diretto, senza filtri. “È un giocatore tutto istinto: veloce, forte”, spiega De Zerbi riferendosi a Robinio Vaz. “Deve pulirsi un po’ tecnicamente. Abbiamo lavorato su di lui ed è migliorato, ma deve tenere sempre viva la fame, altrimenti perde parte della sua forza”. Poi il paragone che pesa: “Con le dovute proporzioni, lo vedo come il primo Osimhen, quello di Lille”. L’allenatore entra anche nel finale della sua esperienza francese e nel distacco dal giocatore. “A un certo punto ha abbassato la saracinesca, si allenava così così. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

De Zerbi su Robinio Vaz: "Talento istintivo, ma deve restare affamato"

Robinio Vaz, giovane attaccante francese, si avvicina alla Roma.

Robinio Vaz Roma, attaccante del Marsiglia, è al centro di discussioni di mercato.

