Crawford lascia il ring | è l' addio definitivo del Fighter of the Year

13 feb 2026

Nel panorama della boxe si presenta una scelta che chiude una pagina sportiva già definita. Il Fighter of the Year Terence Crawford lascia il ring, annunciando il ritiro definitivo dopo aver vinto il suo ultimo match contro un avversario di livello, motivato dall’esigenza di dedicarsi alla famiglia e ai suoi affari personali. La decisione è stata comunicata pochi giorni fa, suscitando sorpresa tra gli appassionati che avevano già iniziato a considerarlo tra i grandi della storia.

Nel panorama della boxe si presenta una scelta che chiude una pagina sportiva già definita. il distacco definitivo di Terence Crawford ha trovato nel riconoscimento ufficiale un controcampo che ne chiarisce il profilo, assegnando a lui il titolo di Fighter of the Year 2025 da parte della Boxing Writers Association of America (BWAA). L’anno, segnato da una sola prova disputata, mette in luce una carriera strutturata su traguardi storici, oltrepassando ogni mera attività annuale. l’esito decisivo arriva con la lotta di settembre contro saul “canelo” alvarez, campione di profilo commerciale e plurichef del genere. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

