Crawford lascia il ring | è l' addio definitivo del Fighter of the Year

Nel panorama della boxe si presenta una scelta che chiude una pagina sportiva già definita. Il Fighter of the Year Terence Crawford lascia il ring, annunciando il ritiro definitivo dopo aver vinto il suo ultimo match contro un avversario di livello, motivato dall’esigenza di dedicarsi alla famiglia e ai suoi affari personali. La decisione è stata comunicata pochi giorni fa, suscitando sorpresa tra gli appassionati che avevano già iniziato a considerarlo tra i grandi della storia.

Nel panorama della boxe si presenta una scelta che chiude una pagina sportiva già definita. il distacco definitivo di Terence Crawford ha trovato nel riconoscimento ufficiale un controcampo che ne chiarisce il profilo, assegnando a lui il titolo di Fighter of the Year 2025 da parte della Boxing Writers Association of America (BWAA). L’anno, segnato da una sola prova disputata, mette in luce una carriera strutturata su traguardi storici, oltrepassando ogni mera attività annuale. l’esito decisivo arriva con la lotta di settembre contro saul “canelo” alvarez, campione di profilo commerciale e plurichef del genere. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Crawford lascia il ring: è l'addio definitivo del Fighter of the Year Addio al ring: AJ Styles lascia il WWE tra lacrime e abbracci Questa mattina, AJ Styles ha ufficialmente lasciato il ring della WWE tra lacrime e abbracci. Batista annuncia il ritiro definitivo ring Batista ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal wrestling. Contenuti correlati Argomenti discussi: Errol Spence dovrebbe tornare sul ring contro l’ex campione dopo 3 anni di assenza. Sembravano una fotografia destinata a restare appesa per sempre. All’inizio degli anni Novanta, Richard Gere e Cindy Crawford erano l’incarnazione del successo: cinema, moda, copertine, flash. Quando si sposarono nel 1991, il mondo li guardò come si gu - facebook.com facebook