Batista ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal wrestling. L’ex campione del mondo ha detto addio ai sogni di tornare a calcare il ring della WWE. La sua carriera si chiude qui, lasciando i fan con un mix di sorpresa e nostalgia.

La speranza di rivedere Batista, noto ex campione del mondo di wrestling, scrutare nuovamente il ring della WWE si è infranta di fronte alla fermezza e alle decisioni prese dall’atleta stesso. Nonostante l’entusiasmo di molti tifosi, le parole di Batista hanno chiuso ogni possibilità di un suo ritorno attivo nel mondo del wrestling, confermando la fine di un’epoca. Durante un’intervista con il collega e attore Jason Momoa, Batista ha ribadito con determinazione che la sua carriera da wrestler si è definitivamente conclusa. Momoa, noto per il suo ruolo di Drax, aveva espresso il desiderio di vederlo nell’ultimo atto sul ring, ma il “No” categorico di Batista ha dissolto qualsiasi speranza di rientro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Batista annuncia il ritiro definitivo ring

