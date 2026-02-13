Robert Borbiro, l’arredatore che ha progettato gli interni de Le Constellation a Crans-Montana nel 2015-2016, ha scritto una mail alla polizia municipale dopo l’incendio denunciando «enormi problemi di sicurezza»; tra le cause, Borbiro aveva proposto una protezione in schiuma antincendio che i coniugi Moretti hanno rifiutato per motivi di budget.

L’arredatore Robert Borbiro, che realizzò gli interni del locale nel 2015-2016, ha rivelato di aver proposto l’uso di una schiuma ignifuga per rivestire le pareti, rifiutata dai coniugi Moretti, proprietari de Le Constellation. Al suo posto, spiega Robert Borbiro, furono installati pannelli acquistati in un negozio di bricolage, materiali che si sono rivelati non resistenti al fuoco e che avrebbero favorito la propagazione delle fiamme generate dalle fontane di scintille a Capodanno. L’arredatore, a pochi giorni dalla tragedia, ha scritto una mail alla polizia municipale di Crans-Montana: «Ho proposto l’inserimento di una protezione in schiuma antincendio, ma non è stata accettata per motivi di budget dai coniugi Moretti, convinti che anche i pannelli acquistati altrove fossero ignifughi». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Crans-Montana, l’arredatore de Le Constellation: «Avevo proposto una protezione in schiuma antincendio, ma non è stata accettata per motivi di budget dai coniugi Moretti»

Approfondimenti su crans montana

A Crans-Montana, Jacques Moretti, titolare di Le Constellation, è stato fermato in seguito a un grave incidente che ha coinvolto morti e feriti.

I proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana, i coniugi Moretti, hanno scritto una lettera ai loro dipendenti.

Ultime notizie su crans montana

Argomenti discussi: Crans-Montana, l'arredatore del Constellation: Per Moretti la schiuma ignifuga costava troppo; Nel locale trappola della tragedia di Crans-Montana: nelle prime foto de Le Constellation gli arredi divora…; Crans Montana, l’operaio che fece i lavori: Chiesi materiale ignifugo, mi dissero che era troppo caro; Crans Montana, com'è ridotto Le Constellation: le foto del rogo.

Crans-Montana, la diretta: identificati 40 morti. Tajani: «Sei italiani dispersi», 11 i feriti«Gli altri sei feriti» italiani della strage di Crans-Montana «si trovano fra l'ospedale di Berna e l'ospedale soprattutto di Zurigo ma non sono trasportabili per le gravi ustioni, li stiamo seguendo» ... ilmessaggero.it

Lo speciale sull'incendio di Crans MontanaA più di una settimana dalla strage di Crans-Montana costata la vite a 40 persone, tra cui 6 teenager italiani, sono arrivate le scuse della vicesindaca di Crans-Montana per i mancati controlli. In un ... tg24.sky.it

Strage di #CransMontana , denunciato anche il sindaco della città del Vallese x.com

"Mio figlio è morto bruciato vivo. Guardatemi negli occhi. Come fate a dormire A mangiare A respirare Dov’è mio figlio" Gulcin Kaya è la madre di Taylan, morto a 18 anni nel rogo del Constellation di Crans-Montana. Ieri ha affrontato i proprietari del locale - facebook.com facebook