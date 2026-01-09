Crans-Montana fermato Jacques Moretti titolare de Le Constellation | La notte della strage tolsero dai social i video del locale

A Crans-Montana, Jacques Moretti, titolare di Le Constellation, è stato fermato in seguito a un grave incidente che ha coinvolto morti e feriti. Le autorità hanno rimosso dai social i video del locale, mentre le indagini in Italia permetteranno alle famiglie delle vittime di partecipare ai processi. La vicenda solleva questioni sulla responsabilità e sulla gestione della sicurezza negli eventi pubblici.

Crans-Montana, l’interrogatorio dei Moretti e quel silenzio davanti alla richiesta di scuse - Il secondo interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, oggi formalmente indagati per omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo per la strage di ... thesocialpost.it

Crans Montana, oggi lutto nazionale in Svizzera. Coniugi Moretti interrogati dai pm. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Crans Montana, oggi lutto nazionale in Svizzera. tg24.sky.it

La Stampa. . "Sarò abbastanza chiara: quello che è successo a Crans-Montana non è una disgrazia, quello che è successo è il risultato di troppe persone che non hanno fatto il loro lavoro o che pensavano di fare i soldi facili. E le responsabilità devono esser - facebook.com facebook

Strage di #Crans_Montana , #Mattarella all’ospedale di Zurigo: l’Italia intera coinvolta x.com

