Crans-Montana fermato Jacques Moretti  titolare de Le Constellation | La notte della strage tolsero dai social i video del locale

Da xml2.corriere.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Crans-Montana, Jacques Moretti, titolare di Le Constellation, è stato fermato in seguito a un grave incidente che ha coinvolto morti e feriti. Le autorità hanno rimosso dai social i video del locale, mentre le indagini in Italia permetteranno alle famiglie delle vittime di partecipare ai processi. La vicenda solleva questioni sulla responsabilità e sulla gestione della sicurezza negli eventi pubblici.

Jacques e Jessica Moretti sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi. Le inchieste in Italia consentiranno ai familiari delle vittime di partecipare ai processi . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

crans montana fermato jacques moretti160 titolare de le constellation 160la notte della strage tolsero dai social i video del locale

© Xml2.corriere.it - Crans-Montana, fermato Jacques Moretti,  titolare de Le Constellation | «La notte della strage tolsero dai social i video del locale»

Leggi anche: Crans-Montana, nuove accuse per Jacques e Jessica Moretti: «La notte della strage hanno cancellato video e foto dai social del Le Constellation»

Leggi anche: Crans-Montana, coniugi Moretti la notte della strage "tolsero dai social video delle serate e foto della ristrutturazione del locale"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Tutti gli affari di Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del Constellation di Crans-Montana: ristoranti, disco-bar e immobili a Cannes; Strage Crans-Montana, chi sono i proprietari del bar Le Constellation; Strage Crans-Montana, le ombre su Jacques Moretti proprietario del Le Constellation con precedenti; Crans Montana, tutte le ombre di Jacques Moretti e la sua rapida ascesa.

crans montana fermato jacquesStrage di Crans Montana, fermato Jacques Moretti: il gestore del Le Constellation arrestato per “rischio di fuga” - Nel giorno del primo interrogatorio svolto questa mattina a Sion per i coniugi Jacques e Jessica Moretti, i titolari del disco- msn.com

crans montana fermato jacquesCrans-Montana, l’interrogatorio dei Moretti e quel silenzio davanti alla richiesta di scuse - Il secondo interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, oggi formalmente indagati per omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo per la strage di ... thesocialpost.it

crans montana fermato jacquesCrans Montana, oggi lutto nazionale in Svizzera. Coniugi Moretti interrogati dai pm. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Crans Montana, oggi lutto nazionale in Svizzera. tg24.sky.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.