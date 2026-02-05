Crans-Montana Moretti scrivono una lettera ai dipendenti de Le Constellation | Non scarichiamo colpe su di voi

I proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana, i coniugi Moretti, hanno scritto una lettera ai loro dipendenti. In quella, si scusano per l’incendio avvenuto la notte di Capodanno, che ha causato 41 vittime. I Moretti criticano i media, accusandoli di diffondere menzogne e di scatenarsi senza rispetto. La lettera è un tentativo di rassicurare i lavoratori e di chiarire la loro posizione, senza scaricare colpe.

In una lettera indirizzata ai loro dipendenti, i coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana, hanno espresso la loro amarezza nei confronti dei “media, che si scatenano e a volte diffondono gravi menzogne senza alcun ritegno” sull’incendio scoppiato la notte di capodanno nel locale, uccidendo 41 persone. Lo riporta FranceInfo che ha visionato la lettera. “Una delle più spregevoli è stata la fuga immediata dal locale con la cassa sottobraccio mentre eravamo lì, di fronte al caos, terrorizzati da queste scene di guerra durante quella notte di orrore, cercando di fornire assistenza, soprattutto ad alcuni di voi”, scrivono i Moretti, “siamo profondamente feriti dal numero di affermazioni diffamatorie diffuse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

A Crans-Montana, il titolare del locale Le Constellation, Jacques Moretti, è stato arrestato in relazione alla tragedia avvenuta durante i festeggiamenti di Capodanno.

Jessica e Jacques Moretti sono i proprietari di Le Constellation, rinomato locale di Crans-Montana.

Argomenti discussi: I Moretti scrivono ai loro dipendenti: Non vi abbandoneremo. Siamo legati dallo stesso destino; Crans Montana, la lettera dei Moretti ai dipendenti: Ecco perché non potevamo parlarvi. E Jessica smentisce la fuga con la cassa; Crans-Montana, i Moretti rompono il silenzio scrivendo ai dipendenti; Crans-Montana: i pm, ecco le responsabilità del Comune.

