Strage di Crans-Montana Jessica Moretti confessa | Non abbiamo mai fatto prove di evacuazione perché nessuno ce lo ha chiesto

Jessica Moretti ha ammesso che al Constellation non sono mai state fatte prove di evacuazione. La donna spiega che nessuno le ha mai chiesto di organizzarle, lasciando credere che la sicurezza non fosse una priorità. Questo dettaglio riaccende le polemiche sulla gestione della crisi e sulla mancanza di preparazione in un momento così delicato.

Al Constellation «non sono mai state fatte prove di evacuazione perché nessuno ci ha mai detto che dovevamo farle». Jessica Moretti, proprietaria del discobar di Crans-Montana dove sono morte 41 persone, ha raccontato nell’interrogatorio di oggi un dettaglio riguardante la carenza di misure preventive nel locale. Inoltre, l’imprenditrice ha sostenuto che nella serata di Capodanno ci fossero due buttafuori, ma dalla documentazione raccolta dalla procura ne risulta ingaggiato solo uno. 🔗 Leggi su Feedpress.me

