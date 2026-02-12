Strage di Crans-Montana Jessica Moretti confessa | Non abbiamo mai fatto prove di evacuazione perché nessuno ce lo ha chiesto

Jessica Moretti ha ammesso che al Constellation non sono mai state fatte prove di evacuazione. La donna spiega che nessuno le ha mai chiesto di organizzarle, lasciando credere che la sicurezza non fosse una priorità. Questo dettaglio riaccende le polemiche sulla gestione della crisi e sulla mancanza di preparazione in un momento così delicato.

