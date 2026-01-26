Crans-Montana mistero su Jacques e Jessica Moretti | cauzione e avvocati costosi ma sul conto pochi franchi

A Crans-Montana emergono dubbi sulla cauzione di 200mila franchi versata da un “amico” anonimo per Jacques e Jessica Moretti. La coppia, coinvolta nella vicenda, ha sul conto solo 500 franchi, sollevando interrogativi sulla reale provenienza dei fondi e sulla loro disponibilità finanziaria. Restano aperti i dettagli sulla natura del pagamento e le implicazioni legali, mentre si prosegue con le indagini.

C'è un nuovo mistero che riguarda Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana: la cauzione da 200mila franchi che ha portato alla scarcerazione di lui è stata pagata da un "amico" rimasto anonimo, mentre sui loro conti risulterebbero circa 500 franchi. La difesa ribadisce la propria linea, mentre in tv Eleonora Daniele parla di "schiaffo" alle vittime.

Crans-Montana, amico di Jacques e Jessica Moretti avrebbe già pagato la cauzione da 400mila franchiA Crans-Montana, i coniugi Jacques e Jessica Moretti hanno versato una cauzione di 400mila franchi.

