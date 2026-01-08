Crans-Montana è al centro di un’indagine che ha svelato dettagli importanti sulla tragedia e sulla vicenda di Jessica Moretti. Attraverso numerosi video, realizzati da testimoni e sopravvissuti, emerge una narrazione che contribuisce a chiarire quanto accaduto quella notte, sfatando alcune false versioni e portando alla luce la verità sulla vicenda.

La verità sulla strage dei ragazzi è rimasta impressa in decine di video, girati anche da chi quella notte è sopravvissuto, ma anche da chi non ce l’ha fatta o è rimasto gravemente ferito. Immagini frammentate, disperate, che messe una accanto all’altra stanno componendo il terrificante film della notte di Capodanno dentro Le Constellation. A una settimana esatta dal massacro, tutte le riprese disponibili sono state acquisite dagli investigatori: quelle delle telecamere interne al locale, le due installate sui lampioni all’esterno e, soprattutto, i video realizzati con i cellulari delle vittime, a lungo ingiustamente accusate di aver continuato a filmare mentre fumo e fiamme avanzavano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crans-Montana, i video che smascherano Jessica Moretti e la bugia sul certificato

TG4: Edizione ore 19.00 del 6 gennaio Video; Crans-Montana, Preis (Dir. Centro Ustioni Niguarda): Ragazzo operato ha reagito bene all'intervento; Crans-Montana, la bugia di Jessica Moretti: cosa è successo quella sera.

Crans-Montana, l'inizio dell'incendio in un video sui social: un ragazzo cerca di spegnere le fiamme - In un video che sta girando sui social si vede il momento in cui le fiamme attaccano il soffitto del bar- lapresse.it