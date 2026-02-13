La famiglia di una vittima di un incendio scoppiato a Crans Montana ha denunciato anche il sindaco, accusandolo di aver causato lesioni e danni all’abitazione durante un intervento di emergenza non adeguatamente coordinato.

La famiglia di una vittima accusa l’amministrazione comunale, contestando le gravi responsabilità sulla sicurezza. Le tensioni prima delle audizioni giudiziarie e il quadro clinico dei feriti Si arricchisce di nuovi e complessi sviluppi l’inchiesta sul rogo scoppiato nella notte di Capodanno a Crans Montana. Gli avvocati di una delle famiglie coinvolte nella tragedia hanno depositato una denuncia che amplia il quadro delle ipotesi sulle responsabilità, chiamando in causa non solo i gestori del locale Le Constellation, ma anche l’amministrazione comunale. Secondo quanto riportato dal quotidiano svizzero Le Temps, nel fascicolo viene indicato tra gli indagati anche il sindaco Nicola Féraud. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crans Montana, famiglia di una vittima denuncia anche il sindaco: “È responsabile di lesioni e incendio”

Jacques Moretti, coinvolto nell’indagine sull’incendio del 'Constellation' a Crans-Montana, ha dichiarato di non avere responsabilità, affermando di aver rispettato tutte le norme di sicurezza.

A Crans-Montana, la procura ha iscritto nel registro degli indagati anche Christophe Balet, il responsabile comunale della sicurezza.

