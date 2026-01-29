Crans-Montana indagato il responsabile comunale della sicurezza Christophe Balet salgono a 4 gli indagati per l' incendio

A Crans-Montana, la procura ha iscritto nel registro degli indagati anche Christophe Balet, il responsabile comunale della sicurezza. Ora sono quattro le persone sotto inchiesta per l’incendio che ha devastato il locale Le Constellation nella notte di Capodanno. La vicenda si sta complicando, con nuovi dettagli che emergono sull’origine del rogo e sulle responsabilità.

Sale a quattro il numero degli indagati per il rogo di Capadonno con Jacques Moretti, Jessica Maric, Ken Jacquemoud e il responsabile comunale della sicurezza Christophe Balet L’inchiesta sull’incendio di Capodanno al locale Le Constellation a Crans-Montana si allarga. Ad essere indagato è an. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Crans-Montana, indagato il responsabile comunale della sicurezza Christophe Balet, salgono a 4 gli indagati per l'incendio Approfondimenti su Crans Montana Incendio Crans-Montana, salgono a 4 gli indagati: dopo i Moretti e l’ex funzionario comunale, un responsabile sicurezza A Crans-Montana la lista degli indagati si allunga. Crans-Montana, Christophe Balet è il quarto indagato: il capo della sicurezza non controllava il bar dal 2019 Christophe Balet, il capo della sicurezza pubblica di Crans-Montana, è diventato il quarto indagato nell’inchiesta sull’incendio che ha colpito la località. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Crans Montana Incendio Argomenti discussi: Crans-Montana, c’è un nuovo indagato; Crans Montana, indagato anche l'ex responsabile sicurezza del comune; Crans Montana, c'è un altro indagato per la strage; Crans Montana, indagato ex responsabile della sicurezza. Crans-Montana, c’è un quarto indagato. Mattarella incontra a Dubai il padre di Emanuele Galeppini, il genovese morto nella strageIntanto oggi a Dubai il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato il papà di Emanuele Galeppini, il sedicenne genovese deceduto a Crans-Montana. I genitori di Emanuele vivono a ... ilsecoloxix.it Crans-Montana, indagato il responsabile comunale per la sicurezza pubblicaDopo i coniugi Jacques e Jessica Moretti e un ex funzionario del Comune di Crans-Montana, anche l'attuale responsabile comunale per la sicurezza pubblica risulterebbe ... ilmattino.it Dopo i coniugi Jacques e Jessica Moretti e un ex funzionario del Comune di Crans-Montana, anche l'attuale responsabile comunale per la sicurezza pubblica risulterebbe indagato nell'inchiesta sul incendio di Capodanno del Constellation. #ANSA facebook Strage di Crans Montana, c’è un quarto indagato x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.