Crans-Montana Moretti dice di non avere colpe per la strage di Capodanno | Anche io sono una vittima

Jacques Moretti, interrogato per quasi dieci ore sull’incendio del 'Constellation' di Crans-Montana, respinge ogni responsabilità: “Sulla sicurezza ho fatto tutto”. Il 47enne ha scaricato le colpe su Comune, staff e fornitori, definendosi anche lui “vittima”, prima di chiedere di sospendere l’audizione perché troppo stanco.🔗 Leggi su Fanpage.it

Crans Montana, oggi gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti: tutti i dubbi sulla strage di CapodannoOggi a Crans Montana si svolgono gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti, principali sospettati nella vicenda della strage di Capodanno.

Argomenti discussi: Moretti interrogato per 10 ore. La lettera di Eleonora: Avvolta da fuoco non so come sono uscita - Aggiornamento del 20 Gennaio delle ore 22:38; Crans Montana, i Moretti e il patrimonio: Bentley da 320mila euro, la villa (da 500 mq) comprata cash e i ristoranti; La frase di Jessica Moretti alla cameriera, che era come una sorellina, prima della strage di Crans-Montana; Dalla strage all’interrogatorio, le dieci ore di buco di Moretti. Tentò di inquinare le prove.

Crans-Montana, il racconto della sopravvissuta: “In pochi istanti la festa si è trasformata in incubo” Crans-Montana — “Di notte ho ancora paura”. A parlare è Eleonora Palmieri, ricoverata al reparto Grandi Ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano dopo essere facebook